Абшеронские "Львы" начинают дебютный путь в Европе

В среду, 24 сентября, азербайджанский баскетбольный клуб "Абшерон Лайонс" впервые в своей истории выступит в еврокубках.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня в бакинском Дворце спорта "Абшерон" пройдет первый матч квалификации Кубка Европы ФИБА - второго по значимости клубного турнира под эгидой международной федерации - против кипрского "Анортосиса". Начало матча в 19:00 по бакинскому времени.

Очевидным фаворитом встречи является кипрский клуб, который, хотя и не обладает большим бюджетом, имеет опыт выступлений в регулярном сезоне Кубка Европы ФИБА. Этот фактор может сыграть важную роль, учитывая, что для "Абшерона" это дебют на европейской арене.

"Львы", занявшие четвертое место в прошлом сезоне Азербайджанской баскетбольной лиги, в межсезонье в основном сохранили свой костяк и не стали радикально менять состав, как это сделали некоторые другие азербайджанские клубы. При этом дебютант еврокубков усилил несколько позиций легионерами и привлек перспективных азербайджанских баскетболистов, для которых участие в международных матчах - бесценный опыт для дальнейшего роста.

Учитывая, что ответный матч состоится в Лимассоле 1 октября, это играет не на руку "Абшерону", которому необходимо побеждать в Баку с комфортным преимуществом. В ответной игре дебютанту еврокубков будет крайне сложно при активной поддержке кипрских болельщиков.

Отметим, что в предстоящем сезоне азербайджанский баскетбол впервые будет представлен тремя клубами в еврокубках: помимо "Абшерона" участие примут также "Нефтчи" и "Сабах". Благодаря возросшему рейтингу азербайджанского баскетбола "Нефтчи" получил прямую путевку в регулярный сезон Кубка Европы ФИБА, а "Сабах" - в регулярный сезон Лиги чемпионов ФИБА, главного клубного турнира под эгидой международной федерации.