В Армении на шоссе произошла стрельба

На Ереванском шоссе в селе Мердзаван Армавирской области Армении произошла стрельба.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, есть 2 погибших и 1 раненый. Один из погибших - глава общины Валодя Григорян.

Сотрудники полиции МВД предпринимают меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.