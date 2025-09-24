https://news.day.az/sport/1782782.html ФИФА хочет увеличить число участников чемпионата мира Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересована провести чемпионат мира 2030 года с 64 командами. Как передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат", об этом сообщает Ole. В таком случае турнир пройдет в формате 16 групп, в которых будет по четыре сборные. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Утверждается, что игры пройдут в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Матчи трех групп полностью пройдут в Южной Америке.
