ФИФА хочет увеличить число участников чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересована провести чемпионат мира 2030 года с 64 командами.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат", об этом сообщает Ole.

В таком случае турнир пройдет в формате 16 групп, в которых будет по четыре сборные. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Утверждается, что игры пройдут в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Матчи трех групп полностью пройдут в Южной Америке.