Всемирный банк и Азербайджан оценивают новые возможности в сфере энергетики
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.
Сообщается, что на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с традиционной и возобновляемой энергетикой, электроэнергетической инфраструктурой, энергоэффективностью, инициативой Азербайджана по созданию "зелёных энергетических коридоров", а также другие потенциальные проекты.
Также обсуждался существующий опыт и перспективы совместного финансирования проектов с другими международными финансовыми институтами.
