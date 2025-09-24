В Ташкенте проходят высокотехнологичные учения «Мяхарят−2025» - ФОТО
В рамках плана двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан на 2025 год в Ташкенте проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мяхарят − 2025".
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Учения на тему "Поиск, локализация и нейтрализация незаконных вооружённых формирований", проходящие в Учебном центре исследований по моделированию и симуляции Вооружённых сил, состоят из двух этапов.
На первом этапе участники выполнят действия по планированию операции, а на втором − соответствующие действия с использованием программного обеспечения по моделированию и симуляции.
Цель учений "Мяхарят − 2025" состоит в расширении двустороннего сотрудничества, совершенствовании взаимодействия между военнослужащими и обмене обретенным военным опытом.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре