В Ташкенте проходят высокотехнологичные учения «Мяхарят−2025»

В рамках плана двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан на 2025 год в Ташкенте проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мяхарят − 2025".

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Учения на тему "Поиск, локализация и нейтрализация незаконных вооружённых формирований", проходящие в Учебном центре исследований по моделированию и симуляции Вооружённых сил, состоят из двух этапов.

На первом этапе участники выполнят действия по планированию операции, а на втором − соответствующие действия с использованием программного обеспечения по моделированию и симуляции.

Цель учений "Мяхарят − 2025" состоит в расширении двустороннего сотрудничества, совершенствовании взаимодействия между военнослужащими и обмене обретенным военным опытом.