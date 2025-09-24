Азербайджан разрабатывает инфраструктуру для управления отходами в Карабахе

Работы по проектированию полигонов для управления отходами продолжаются.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель председателя правления ОАО "Темиз Шехер" Сабит Зейниев на заседании рабочей группы по вопросам экологии.

"Проектно-сметная документация по Губадлинскому, Джебраильскому, Агдамскому, Физулинскому и Зангиланскому районам подготовлена ​​и представлена ​​на государственную экспертизу. В настоящее время проектно-сметная документация на Физулинский, Зангиланский, Агдамский, Губадлинский и Джебраильский полигоны получила положительное заключение Главного управления экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.

Зейниев добавил, что из-за выбора нового участка для полигона в Лачинском районе документация пока не представлена на экспертизу. Что касается Кяльбаджарского района, проектирование здесь будет осуществляться совместно с другими освобождёнными после антитеррористических мероприятий Ходжалинским, Ходжавендским и Агдеринским районами.