Баку и Белград стремятся укрепить экономическое партнерство

Азербайджан и Сербия обсудили возможности повышения эффективности экономического сотрудничества в ряде сфер.

Как сообщает Day.Az, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своём аккаунте в "X".

"Прошла встреча с председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич. Подчеркнув важность совместных инициатив, мы рассмотрели возможности повышения эффективности экономического сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, бизнеса, энергетики и других направлениях", - говорится в публикации.