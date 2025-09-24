Узеир Гаджибейли - архитектор азербайджанской национальной музыки – праздник талантов

В Международном центре мугама в рамках XVII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялся вечер под символичным названием "Архитектор нашей национальной музыки" (Milli Musiqimizin Memarı), организованный Главным управлением культуры города Баку и Профсоюзом работников культуры.

Как передает Day.Az, праздничный вечер начался с выставки - рисунков школьников, посвящённых творчеству великого композитора Узеира Гаджибейли. Эти искренние работы юных художников сразу задали тёплую и трогательную атмосферу.

На открытии концертной программы было отмечено огромное значение Узеира Гаджибейли в истории национальной музыкальной культуры, подчеркнуто, что его произведения до сих пор с любовью звучат на разных сценах и в сердцах слушателей.

На сцене блистали учащиеся детских музыкальных и художественных школ - лауреаты республиканских и международных конкурсов, в исполнении которых прозвучали произведения национальных классиков Узеира Гаджибейли, Васифа Адыгёзалова, Тофига Гулиева а также народные песни и танцы.

В завершение концерта учителям музыкальных школ были вручены благодарственные письма, а юным исполнителям - памятные подарки. Этот вечер стал настоящим праздником музыки, таланта и любви к великому наследию Узеира Гаджибейли.