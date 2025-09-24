Вышедшая 15 лет назад Windows внезапно стала популярной

Доля Windows 7, которая вышла в 2009 году, резко выросла. На это обратило внимание издание XDA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты проанализировали данные сервиса Statcounter за сентябрь. Оказалось, что доля Windows 7 росла последние месяцы: если в августе она составляла 3,59 процента, то в сентябре достигла 5,2 процента. "Если сравнивать июльские данные с последними, то это означает рост доли рынка более чем на 100 процентов", - отметили авторы.

При этом они не смогли назвать причины резкого роста популярности операционной системы (ОС), которая вышла больше 15 лет назад. "Доля использования в 5,2 процента все еще невелика по сравнению с Windows 11 и 10, но мы не можем игнорировать ее рост", - отметили специалисты. По их оценке, Windows 7 во всем мире все еще пользуются миллионы потребителей.

По данным Statcounter, в сентября доля Windows 11 составила 49,02 процента, Windows 10 - 45,65 процента. "Какие бы факторы ни способствовали росту популярности Windows 7, цифры впечатляют, особенно с учетом того, что Microsoft прекратила ее поддержку в январе 2020 года", - заметили журналисты.