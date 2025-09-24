Названо количество мин и боеприпасов, обезвреженных в Джебраиле, Губадлы и Зангилане
В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах в общей сложности очищено 228 689,9 гектаров территории, из которых 84 146,5 гектаров подверглись разминированию и очистке от других взрывных устройств войны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на заседании Рабочей группы по разминированию и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов в Джебраиле.
Было отмечено, что в результате операций по очистке было выявлено и обезврежено 210 655 взрывных устройств.
Отметим, что на освобожденных от оккупации территориях с 15 по 21 сентября было обнаружено и обезврежено 14 противотанковых мин, 95 противопехотных мин и 1 286 неразорвавшихся боеприпасов (НБП).
