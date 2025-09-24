Еще ряд регионов Италии подтопило

Вслед за Ломбардией, подтопило еще ряд регионов Италии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Под водой остались Специя на северо-западе Италии, остров Капри и окрестности Неаполя.

Представляем вашему вниманию данное видео: