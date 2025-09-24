https://news.day.az/world/1782731.html Еще ряд регионов Италии подтопило - ВИДЕО Вслед за Ломбардией, подтопило еще ряд регионов Италии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Под водой остались Специя на северо-западе Италии, остров Капри и окрестности Неаполя. Представляем вашему вниманию данное видео:
Вслед за Ломбардией, подтопило еще ряд регионов Италии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Под водой остались Специя на северо-западе Италии, остров Капри и окрестности Неаполя.
Представляем вашему вниманию данное видео:
