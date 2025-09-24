Знаменитый мост в Нью-Мексико закрыт для пешеходов

Серия самоубийств на мосту через ущелье Рио-Гранде в американском штате Нью-Мексико вынудила власти закрыть пролет для пешеходов с целью помешать людям покончить с собой на этом месте.

Как передает Day.Az, по словам властей, за последние три недели с моста спрыгнули три человека, что стало рекордным числом смертей на мосту в этом году.

Офис шерифа округа Таос объявил о закрытии на неопределенный срок после того, как в воскресенье сотрудники шерифа спустились в ущелье глубиной 183 метра, чтобы извлечь останки 15-летнего мальчика - шестого человека, покончившего жизнь самоубийством на мосту в 2025 году.

5 сентября 60-летний ветеран армии США, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством, проехал 15 часов из Сан-Антонио штата Техас, чтобы покончить с собой на мосту.

Стальной арочный мост длиной 390 метров, расположенный в пяти милях к северо-западу от Таоса, появлялся в фильмах и рекламе с момента своего строительства 50 лет назад. Он не только привлекает туристов со всего мира, но и стал местом назначения для тех, кто хочет покончить с собой.

По словам шерифа Стива Миеры, мост снова откроется для пешеходов, как только власти штата смогут установить эффективные барьеры для предотвращения самоубийств.