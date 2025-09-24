https://news.day.az/showbiz/1782891.html Джимми Киммел вернулся в эфир со слезами на глазах - ВИДЕО Со слезами на глазах Джимми Киммел вышел в эфир, чтобы извиниться за свои слова. Как передает Day.Az, телеведущий, отстраненный на неделю от эфира за то, что связал убийцу Кирка с движением MAGA, заявил, что его неправильно поняли.
По словам Киммела, он вовсе не хотел оскорбить чью-либо память, он сочувствует семье погибшего и подчеркнул, что среди его родных и друзей немало республиканцев.
Однако извинения не выглядели убедительными. Многие зрители в США отметили, что не поверили слезам Джимми.
