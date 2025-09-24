Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале скончалась в возрасте 87 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает итальянское агентство АНСА.

Отмечается, что Кардинале умерла у себя дома в городе Немур, близ Парижа, в окружении членов семьи.

Кардинале снялась более чем в 100 фильмах и телепостановках.

Известность ей принесла роль в картине режиссера Федерико Феллини "Восемь с половиной" 1963 года, где она играла вместе с Марчелло Мастроянни.

В списке ее работ также "Рокко и его братья", "Леопард", "Девушка с чемоданом" и множество других культовых фильмов 1960-1970 годов.