Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале
Итальянская актриса Клаудия Кардинале скончалась в возрасте 87 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает итальянское агентство АНСА.
Отмечается, что Кардинале умерла у себя дома в городе Немур, близ Парижа, в окружении членов семьи.
Кардинале снялась более чем в 100 фильмах и телепостановках.
Известность ей принесла роль в картине режиссера Федерико Феллини "Восемь с половиной" 1963 года, где она играла вместе с Марчелло Мастроянни.
В списке ее работ также "Рокко и его братья", "Леопард", "Девушка с чемоданом" и множество других культовых фильмов 1960-1970 годов.
