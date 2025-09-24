Баку и Пекин строят «зеленые» планы

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан и Китай расширяют взаимодействие в сфере возобновляемой энергетики. КНР имеет огромный опыт и передовые зеленые технологии, а Азербайджан - значительный потенциал для развития ВИЭ и четко поставленные в этой сфере задачи.

Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (İZİA) и китайская компания China Datang Overseas Investment Co. в понедельник подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в Азербайджане промышленного парка "Зеленая энергия".

Документ подписан в рамках проходящего в Баку Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Отметим, что China Datang Corporation Limited это государственная энергетическая компания, входящая в "большую пятерку" электрогенерирующих компаний КНР и в число крупнейших компаний страны. Энергетические и угольные активы China Datang Corporation размещены в 31 регионе Китая, а также за рубежом в таких странах, как Мьянма, Лаос, Камбоджа, Сингапур, Индонезия и Узбекистан.

В июне текущего года в рамках визита в Китай министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с председателем China Datang Corporation Лю Цзюнем. В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии зеленого энергокоридора между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии АР и China Datang Overseas Investment Co. Ltd. Меморандум предусматривает сотрудничество в целях обеспечения безопасного подключения к электросети ВИЭ-мощностей и надежной и стабильной передачи этой энергии.

Сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стало одним из основных пунктов повестки между Азербайджаном и Китаем. В ходе апрельского государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пекине был подписан ряд документов в этой сфере. В Совместном заявлении лидеров двух государств отмечалось, что стороны выражают готовность активно развивать сотрудничество в области ВИЭ, способствуя энергетическому переходу, устойчивому социально-экономическому развитию двух стран, и готовы совместно продвигать формирование глобального партнерства в сфере чистой энергетики.

Тогда же были подписаны: Инвестиционное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и ООО Universal Solar Azerbaijan по проекту Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт; Исполнительное соглашение между министерством энергетики Азербайджана и компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. о проведении оценки, развитии и реализации проекта морской ветроэнергетики; Исполнительное соглашение между министерством энергетики Азербайджана, компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и ООО "SOCAR Green" по оценке, развитию и реализации проекта плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт и системы накопления энергии на батареях мощностью 30 МВт на озере Беюкшор; Меморандум о взаимопонимании между Минэнерго Азербайджана, ООО "SOCAR Green", компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и PowerChina Resources Limited о развитии проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря. И так далее.

Контакты в направлении сотрудничества в сфере ВИЭ между Азербайджаном и Китаем начались еще до климатической конференции СОР29. Китайская сторона высказывала заинтересованность в расширении инвестирования в проекты ветровой и солнечной энергии в Азербайджане. Китайские компании проявили интерес к производству в нашей стране ветряных турбин и солнечных панелей, а также выразили готовность инвестировать в транзит электроэнергии из Азии в Европу.

Эти намерения начали обретать очертания конкретных договоренностей в рамках COP29. Азербайджан подписал с китайскими компаниями несколько соглашений, направленных на развитие ВИЭ в стране. Это соглашение между китайской компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и SOCAR Green о проекте строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 160 МВт в Физулинском районе, а также меморандумы о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики с China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и China Datang Co. Ltd. Подписанные документы предусматривают инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, а также создание Центра исследований и развития данной области в Азербайджане.

В ходе поездки делегации Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым в китайский Чэнду, 10 сентября в Китае было подписано инвестиционное соглашение между СЭЗ Алят и китайской компанией Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology. Китайцы построят в свободной экономической зоне Алят предприятие по производству солнечных панелей. На трех производственных предприятиях, которые создаст китайская компания, будут производиться солнечные панели с годовой производственной мощностью 3 ГВт. Кроме того, также кремниевые кристаллы и компоненты. Произведенные в Аляте солнечные панели будут использоваться при строительстве солнечной электростанции, которую Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology планирует возвести в Аляте. Продукция предприятий будет идти на экспорт.

"Наша ближайшая цель состоит в том, чтобы к 2027 году обеспечить выработку 2 ГВт солнечной и ветровой энергии, а к 2030 году довести этот объем до 6 ГВт, что станет своего рода революцией в энергетическом портфеле Азербайджана. Хочу добавить, что инвесторы, включая иностранных и местных из Азербайджана, которые вкладывают средства в эти проекты, используют китайские технологии. Так, солнечные панели производятся в Китае. Сейчас наша команда работает над емкостью хранилищ, и мы обнаружили, что лучшие батареи производятся в Китае. Так что я могу только поздравить китайских производителей с этим потрясающим успехом, потому что это и качество, и цена. И никто не может конкурировать", - сказал Президент Азербайджана в интервью китайскому телеканалу CGTN в ходе Всемирного форума в Давосе в январе этого года.

Китай вышел в лидеры технологий в сфере ВИЭ. Как заявлял в конце августа журналистам глава Государственного управления по энергетике (NEA) Ван Хунчжи, на долю страны уже приходится более 40 процентов от общего числа мировых патентов в данной сфере. За последние пять лет Китай установил ряд мировых рекордов - от фотоэлектрического преобразования до мощности морских ветряков, а также вышел на первое место по масштабам новых систем хранения энергии. В стране также создана крупнейшая сеть зарядной инфраструктуры для электромобилей: на каждые пять машин приходится два зарядных устройства. Выросла и доля возобновляемой энергетики - с 40 до 60 процентов.

Китай на сегодня является экспортером технологий для производства солнечной и ветровой энергии, соответствующих установок и компонентов.

Согласно данным Национального энергетического управления Китая (NEA), на июнь 2025 года, впервые за всю историю использования ВИЭ ветровая и солнечная энергия вместе взятые превысили уголь по установленной мощности. По прогнозам Rystad Energy, уже к 2026 году солнечная энергия обойдет уголь в качестве основного источника энергии в КНР. А в 2024 году Китай установил рекорд, выработав 293 ГВт ветровой и солнечной энергии.

В Азербайджане строят большие планы на морскую ветроэнергетику и рассматривают Китай как основного партнера. Китайские корпорации могут внести большой вклад и в развитие энергетических коридоров.

Одним словом, Азербайджан не ошибся, выбрав в партнеры Китай.