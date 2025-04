Сотрудничество Азербайджана и Китая - Каспий начинает путь к энергетической модернизации

Автор: Лейла Таривердиева

24 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Пекине с председателем компании China Energy Engineering Corporation Limited (Energy China) Сун Хайляном.

China Energy Engineering Corporation Limited в настоящее время реализует в Азербайджане несколько проектов. В частности, она является подрядчиком мегапроекта в сфере ветроэнергетики Каспия мощностью 1 ГВт. Кроме того, Energy China вложила инвестиции в проект солнечной электростанции и другие проекты в Физулинском районе.

На встрече с азербайджанским лидером Сун Хайлян выступил с предложениями о сотрудничестве с Азербайджаном по энергетическим коридорам. Обсуждались также вопросы, связанные с созданием в Азербайджане центра энергетических исследований, и возможности использования нашей страной китайского опыта в сфере управления водой.

Отметим что China Energy Engineering Group Co., Ltd. (ENERGY CHINA), находящаяся в непосредственном подчинении Комитета государственного имущества Китая, входит в число 500 крупнейших компаний мира. Она также занимает 3-е место в рейтинге "150 лучших мировых инженерно-проектных фирм" и 13-е место в рейтинге "250 крупнейших международных строительных подрядных компаний мира".

Energy China -- это сверхкрупная комплексная группа компаний, предоставляющая законченные решения и услуги по всей отраслевой цепочке в сфере энергетики, электроэнергетики и инфраструктуры в Китае и по всему миру. Сфера деятельности охватывает 12 основных направлений оперативной работы: традиционная энергетика, новая энергетика и интегрированная интеллектуальная энергетика, охрана водных ресурсов, экология и защита окружающей среды, интегрированный транспорт, коммунальное хозяйство, жилищное строительство, недвижимость, строительные материалы, взрывчатые вещества гражданского назначения, производство оборудования, капитальное финансирование. Корпорация располагает полными отраслевыми цепочками, включая консультации по планированию, анализ и оценку, исследование и проектирование, строительство и управление, эксплуатацию и обслуживание, инвестиции и эксплуатацию, техническое обслуживание, производство оборудования и строительных материалов. Корпорация имеет 256 филиалов в 147 странах. В настоящее время она реализует 416 проектов и контролирует 50 процентов рынка возобновляемой энергии Китая.

В 2021 году Energy China создала новую платформу для развития зарубежного бизнеса -- China Energy Engineering Group International Co., Ltd. Как сообщается в пресс-релизах корпорации, Energy China продолжает оказывать клиентам по всему миру высококачественные услуги и направляет мудрость и решения Китая на строительства Сообщества единой судьбы человечества.

В Азербайджане строят большие планы на морскую ветроэнергетику и рассматривают Китай как основного партнера. Китайские корпорации могут внести большой вклад и в развитие энергетических коридоров. О возможности подключения КНР к электрокабелю, который протянется из Центральной Азии через Азербайджан в Европу говорил в февральском интервью CGTN говорил Президент Ильхам Алиев. Присоединение к Black Sea Energy по инициативе Баку региона ЦА открыло возможности и для Китая. Который может включиться в проект и как крупный инвестор, и как обладатель передовых технологий в сфере энергетики.

В октябре прошлого года министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил Китай для участия в 3-й министерской конференции "Один пояс, один путь". На встрече с вице-президентом компании China Energy International Group Co.Ltd. Линь Сиадоном были обсуждены вопросы интеграции дополнительных объемов возобновляемых источников энергии в энергосистему Азербайджана, реализации ветровых энергетических проектов на Каспии, организации местного производства оборудования для генерации зеленой энергии, партнерства по зеленым энергетическим коридорам и так далее. Вице-президент China Energy заявил о намерении компании расширить инвестиции в проекты ветровой и солнечной энергии в Азербайджане. Он выразил поддержку взаимодействию по производству ветряных турбин и некоторых их компонентов в Азербайджане и созданию исследовательского центра. Китайская сторона также отметила, что может сыграть активную роль в качестве инвестора и поставщика технологий в проектах транзита электроэнергии из Азии в Европу,

В ходе государственного визита Президента Азербайджана в КНР было подписано шесть документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. В том числе Минэнерго АР и China Energy Overseas Investment Co. Ltd. подписали Исполнительное соглашение о проведении оценки, развитии и реализации проекта ветроэнергетики в море. В рамках соглашения предусмотрено сотрудничество по оценке потенциала ветроэнергетики на Каспийском море, планированию и строительству соответствующих объектов. Проект предполагает поэтапное выполнение работ по оценке, развитию, проектированию, финансированию, инжинирингу, строительству, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт.

Минэнерго, ООО SOCAR Green, China Datang Overseas Investment Co. Ltd. и PowerChina Resources Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании по развитию проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря. Документ предусматривает сотрудничество по оценке инвестиционного потенциала и формированию технико-правовых механизмов поддержки. Для реализации проекта будут созданы Руководящий комитет и Рабочая группа, к работе которых привлекут специалистов в коммерческой, юридической и технической сферах.

Надо сказать, что в плане морской ветроэнергетики у Китая не много конкурентов. По итогам прошлого года КНР побила рекорд - выработка электроэнергии за счет использования морских ветров выросла в Китае на 30 процентов. В этой стране установлена госкомпанией Dongfang Electric Corporation самая высокая в мире (185 метров) прибрежная ветряная турбина мощностью 18 МВт. Диаметр ротора ветряной турбины составляет 260 м, а площадь вращения - 53 000 кв. м. Планируется, что мега-турбина будет вырабатывать 72 ГВт-ч чистой электроэнергии в год.

Три года назад Глобальный совет по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council - GWEC) включил Азербайджан, наряду с такими странами, как Австралия, Шри-Ланка и Турция, в четверку лидеров по потенциалу морской ветроэнергетики. В целом Каспий имеет большой потенциал в этом плане. По предварительным оценкам, только в азербайджанском секторе моря можно вырабатывать 157 000 МВт энергии, что превышает общую мощность электростанций Азербайджана в 20 раз.

Каспийские ветра это большая сила, и чтобы направить ее на энергетические нужды страны, требуется инвестирование, новейшие технологии и опыт. Всем этим располагает Китай. Как показали встречи и переговоры, проведенные в эти дни Пекине, китайские партнеры - только "за".