Зеленая энергия с Каспия

Автор: Лейла Таривердиева

Морская ветроэнергетика Китая поставила рекорд. Как сообщают китайские СМИ, в 2024 году годовая выработка электроэнергии этим сектором выросла почти на 30 процентов.

Ранее китайская госкомпания Dongfang Electric Corporation сообщила о завершении установки самой высокой в мире (185 метров) прибрежной ветряной турбины мощностью 18 МВт. Диаметр ротора ветряной турбины составляет 260 м, а площадь вращения - 53 000 кв. м, что эквивалентно 7,4 стандартным футбольным полям. Планируется, что она будет вырабатывать 72 ГВт-ч чистой электроэнергии в год, что достаточно для питания около 36 000 домохозяйств. Сообщалось, что турбина превосходит по мощности все ранее произведенные или только анонсированные модели.

В целом на морскую ветроэнергетику в мире делаются серьезные ставки. Оффшорные ветряные электростанции, по расчет специалистов, способны удовлетворить потребности густонаселенных прибрежных зон. Ожидается, что морские ветровые станции будут играть ключевую роль в зеленом переходе. В целом на морскую ветроэнергетику в мире делаются серьезные ставки. Оффшорные ветряные электростанции, по расчету специалистов, способны удовлетворить потребности густонаселенных прибрежных зон. Ожидается, что морские ветровые станции будут играть ключевую роль в зеленом переходе. Доля оффшорных ветроэлектростанций в мировой выработке электроэнергии неуклонно растет. Наиболее интенсивно исследования в данной сфере идут в Европе и Китае. В Турции также активизировались технические исследования шельфовых зон. К 2035 году эта страна планирует достичь мощности в 5 ГВт в области оффшорной ветроэнергетики.

Как известно, морская ветроэнергетика является очень затратной сферой. Затраты на строительство ветряков и производство энергии делает последнюю дорогой. Однако, по прогнозам экспертов, благодаря оптимизации затрат на производство и увеличению мощностей производимая за счет морских ветров энергия к 2050 году подешевеет почти на 50 процентов. Для Азербайджана это важный фактор, так как наша страна тоже начинает развитие морской ветроэнергетики. Конечно, до показателей Великобритании и Китая ему еще далеко, но Каспий содержит большой потенциал в этом плане и затраты обещают оправдать себя.

Напомним, что в рамках COP29 был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), Masdar (ОАЭ) и ACWA Power (Саудовская Аравия) по производству ветровой электроэнергии мощностью 3,5 гигаватт в азербайджанском секторе Каспийского моря. Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, генеральный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи и главный исполнительный директор ACWA Power Марко Арчелли.

В рамках намеченного проекта будут построены первые в Азербайджане морские ветровые электростанции. Таким образом, страна приступила к освоению энергетических возможностей Каспия, что сулит серьезный прорыв в реализации Азербайджаном своих обязательств по использованию возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов углекислого газа.

Выступая на Бакинском энергетическом форуме в 2024 году, вице-президент и региональный директор саудовской ACWA Power Абид Малик заявил, что в Азербайджане имеются большие перспективы с точки зрения возобновляемой энергии. Наряду с тем, что это политически стабильный регион, Азербайджан очень благоприятен, учитывая преимущества транзитных маршрутов и коридоров, и является для ACWA Power целевой страной, сказал Абид Малик.

Отметим, что впервые планы Азербайджана насчет энергии моря были представлены в 2022 году на Бакинском энергетическом форуме. Согласно Дорожной карте развития офшорной ветроэнергетики в Азербайджане, подготовленной при поддержке Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), к 2040 году в Азербайджане на территории Каспийского моря могут быть установлены офшорные ветровые электростанции (ВЭС) общей мощностью 7,2 ГВт, что составит почти 40 процентов общего энергопотребления в стране. Дорожная карта также содержит рекомендации по использованию потенциала энергии морского ветра. Они включают в себя определение целей на 2030 и 2036 годы, разработку пилотного проекта мощностью 200 МВт, а затем и более крупных проектов, открытие новых перспективных направлений для использования морского ветра, модернизацию инфраструктуры, внедрение передового мирового опыта и так далее.

По предварительным оценкам, только в азербайджанском секторе моря можно вырабатывать 157 000 МВт энергии, что превышает общую мощность электростанций Азербайджана в 20 раз. Задействование энергии морского ветра не только решит внутренние проблемы, но и повысит возможности страны в экспорте зеленой энергии. Для этого морских ветряных ресурсов Азербайджана вполне достаточно. Более того, по мнению экономистов, при правильном управлении этим потенциалом затраты окупятся довольно быстро.

В подготовке оффшорной карты ветроэнергетики Азербайджана участвовала британская консалтинговая компания в области возобновляемых источников энергии BVG Associates. Опыт Великобритании в данной области весьма полезен, потому что эта страна успешно идет по пути отказа от угля и замены его ВИЭ.

Ранее Азербайджан уже подписал соответствующие соглашения с Masdar и Fortescue Industries на общую установленную мощность 22 ГВт. Для сравнения, вся установленная мощность производства электроэнергии в Азербайджане, включая все возобновляемые и невозобновляемые источники, составляет 8 ГВт. Из указанных 22 ГВт около 16 ГВт приходится на производство энергии ветра на шельфе.

В 2022 году Глобальный совет по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council - GWEC) включил Азербайджан, наряду с такими странами, как Австралия, Шри-Ланка и Турция, в четверку стран-лидеров по их потенциалу морской ветроэнергетики.

Азербайджан присоединяется к мировой тенденции. Каспий открывает для нашей страны новые возможности, которыми она воспользуется в интересах спасения планеты.