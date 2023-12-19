Ветер перемен – Азербайджан не даст превратить его в ураган

Автор: Лейла Таривердиева

То, что избрание Азербайджана местом проведения всемирного климатического саммита СОР29 вызовет негативную реакцию в определенных кругах и странах, было ожидаемо. Полностью вписывается в логику этих ожиданий то, что первой в этом ряду стала Франция. Теперь ждем возмущений от Канады и парочки других особо не симпатизирующих нам стран. Но это все ерунда. Вопрос решен, и если кто собирался протестовать против кандидатуры Азербайджана, должен был сделать это раньше. На это было достаточно времени и возможностей. Даже Армения, по каким-то соображениям подавшая свою кандидатуру на проведение столь непосильного для себя мероприятия, отошла в сторону.

Всемирный саммит Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP - это чрезвычайно масштабное мероприятие. С ростом актуальности климатических проблем и их политизацией растет и число его участников. В этом году Дубай принял 90 тысяч гостей. Это не шутки. Принять такой форум, да еще длящийся почти две недели, не каждой стране по силам, а для Армении, Молдовы или Болгарии это был бы невосполнимый удар по бюджету. Между тем, у Азербайджана есть необходимые ресурсы. Кроме того, он имеет достаточно успешный опыт в проведении крупных форумов. Например, на конкурс Евровидение в 2012 году в Баку приехало более 50 тысяч гостей, на финал Лиги Европы по футболу в 2019 году - около 40 тысяч, на Европейские игры 2015 года - почти 30 тысяч. Конечно, 30 и даже 50 тысяч это не 90 тысяч, но всегда же нужно с чего-то начинать и дальше двигаться вперед. Обработать миллион туристов, как, например, Чехия в 2022 году, это одно, а провести продолжающееся две недели международное мероприятие высокого уровня - совсем другое. Это совсем другой формат, совсем другая ответственность и совсем другие затраты. Туризм - это доходы, а саммит СОР это, в первую очередь, престиж.

Как сказал на прошедшем недавно совещании в связи с выбором Баку местом проведения СОР29 Президент Ильхам Алиев, такие крупномасштабные международные мероприятия возлагают на нас большую ответственность. Но для Азербайджана это не в новь. На COP29 в нашу страну приедут десятки тысяч иностранных представителей, и в течение двух недель Баку станет центром мира, сказал глава государства. По некоторым оценкам, в этот период в нашей стране будут находиться примерно 70-80 тысяч иностранных гостей.

Азербайджану не привыкать ломать "традиции". В этот раз он снова стал первым - от Восточноевропейского региона впервые для проведения СОР выбрана страна, не являющаяся членом Евросоюза. Поэтому за бакинским саммитом очень внимательно и придирчиво будет наблюдать весь западный мир. Под лупой будет рассматриваться буквально все и по другим причинам. Мы привыкли к тому, что любое международное мероприятие, проводимое в Азербайджане, сопровождается черным пиаром и предвзятыми оценками. Касательно СОР29 этот процесс уже пошел. Главный аргумент - это нефтегазодобыча в стране. Те же французские деятели, выступившие с истеричным воззванием отменить решение по Баку, педалируют этот факт. Между тем, предыдущие два саммита прошли в странах, добывающих нефть и газ. СОР27 прошел в Египте - крупнейшем в Африке производителе газа. Хозяина СОР28 ОАЭ в этом плане даже представлять не нужно. А что самое интересное - СОР30 пройдет в Бразилии, недавно присоединившейся к ОПЕК+.

Как видим, наблюдается уже некая закономерность, и демагоги замучаются выражать протесты. Почему делается именно такой выбор? Это выбор стран тех регионов, для которых подходит очередь председательства, и им виднее. Возможно, не последнюю роль играет мировой экономический и энергетический кризисы и геополитическая депрессия. Впрочем, мотивы не так важны, как тот неоспоримый факт, что в ноябре 2024 года Баку, как сказал Президент, превратится в центр мира.

Требовать от нефтедобывающих стран резкого сокращения добычи и скорого отказа от углеводородной энергетики - это нечто, происходящее из намерения разрушить их экономики и держать под давлением. Причем, нельзя не заметить, что требуют этого те государства, компании которых активно задействованы как раз в сфере нефтегазодобычи по всему миру. Например, французская Тоталь, считающаяся одной из крупнейших в мире нефтегазодобывающих компаний и работающая в более чем 130 странах мира. Предлагаем французским политикам и чиновникам, требующим отменить проведение СОР29 в Баку, написать подобное воззвание к руководству ТотальЭнержи, начавшей в июле этого года разработку азербайджанского газового месторождения "Абшерон".

И вообще, если, следуя французской логике, климатический саммит не может проходить в стране, добывающей нефть и газ, то к самой Франции тоже есть немало вопросов. Во-первых, страна, не имевшая отношения к победе во Второй мировой войне, не имеет права находиться среди постоянных членов СБ ООН. Как она вообще затесалась в число победителей? Во-вторых, в стране, совершившей геноцид и множество других преступлений, экспонирующей в своих музеях черепа идеологических врагов, не может быть местом дислокации Евросуда по правам человека. ЕСПЧ следует перевести из Страсбурга в какую-нибудь другую страну. В-третьих, в стране, уничтожавшей историческое, культурное и духовное наследие порабощенных ею народов, не должна располагаться штаб-квартира ЮНЕСКО. Организации следует переехать из Парижа. Логично? Конечно.

Но вернемся к нефти и газу.

Азербайджан уже несколько лет как начал переход к альтернативной энергетике и достиг в этом направлении значительных успехов. К 2060 году мировая экономика рассчитывает перейти к полной декарбонизации. Европа планирует потратить на эти цели 300 миллиардов евро. Согласно страновому докладу о климате и развитии Группы Всемирного банка (ВБ), Азербайджану декарбонизация обойдется в 44 миллиарда долларов. По мнению регионального директора ВБ по Южному Кавказу Роланды Прайс, вне зависимости от темпов глобальной декарбонизации, ускорение инвестиций в декарбонизацию отвечает интересам Азербайджана. Эти усилия также соответствуют национальным целям диверсификации экономики, считает она.

В Азербайджане с таким мнением полностью согласны, о чем неоднократно говорил Президент Ильхам Алиев. Так, в обращении к участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества он напомнил, что темой председательства нашей страны в ОЭС является "Зеленый переход и взаимные связи". Такие вопросы, как декарбонизация и увеличение видов зеленой энергии, составляют основу повестки устойчивого развития нашей страны, подчеркнул глава государства.

В начале декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) присоединилась к презентованной на Международной конференции ООН по климату (COP28) Хартии по декарбонизации нефти и газа (Oil & Gas Decarbonization Charter, OGDC). Таким образом госкомпания продемонстрировала свое чуткое отношение к экологическим вопросам, возникающим в ходе нефтегазовых операций. Отметим, что Хартия предусматривает, помимо прочего, приближение к нулевым выбросам метана в сегменте Upstream (нефтегазовое дело) и снижение уровня факельного сжигания газа в нормальном процессе добычи к 2030 году.

В обращении Президента Азербайджана к участникам Бакинской энергетической недели отмечалось, что, используя свои богатые природные ресурсы, наша страна вносит существенный вклад в глобальную повестку дня - увеличение производства альтернативной и возобновляемой энергии, декарбонизацию и диверсификацию источников энергии. В среднесрочной перспективе Азербайджан стремится стать экспортером электроэнергии, полученной из альтернативных источников, и зеленого водорода. Глава государства, в частности подчеркнул, что реализация крупномасштабных проектов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе создание зоны зеленой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре, превратят страну в производителя и экспортера альтернативной энергии.

Азербайджан последовательно идет к достижению поставленной цели, не бежит, а именно идет, в зависимости от своих возможностей и интересов. Возвращаясь к обозначенным ВБ 44 миллиардам долларов, заметим, что стране все-таки виднее, как двигаться по выбранному пути. Главная цель - снижение выбросов, и она будет достигнута, а подгонять или решать за себя Азербайджан не позволит. Вопрос декарбонизации, как мы уже отметили в начале, уже приобретает характер политического инструмента. Это вряд ли послужит всеобщему благу, потому что такая вроде бы важная для планеты тема сегодня превращается в источник трений и размежеваний. Будем откровенны, Запад, всегда пользовавшийся ресурсами стран, которых относил к "третьему миру", и державший собственную природную среду в чистоте, забеспокоился, когда эти страны пошли вверх и стали определять энергетическую повестку. Той же Европе приходится теперь находиться в зависимости от нефтяных котировок и капризов геоэкономики. После отказа от российского газа в связи с войной в Украине европейцы смогли прочувствовать, до какой степени такая зависимость им не нравится.

44 миллиарда долларов... Помимо интересов различных хартий и конференций по климату, у Азербайджана имеются и другие не менее важные задачи. Страна сейчас восстанавливается после 30-летней оккупации и тотальных разрушений, нанесенных Арменией. Эти восстановительные работы являются для Азербайджана целью номер один и первостепенным адресом инвестирования. Параллельно с этим решается и вопрос декарбонизации, так как освобожденные территории объявлены Президентом зоной зеленой энергии. К 2025 году в этих регионах будут установлены станции для измерения качества воздуха. Эти территории являются частью экосистемы региона и планеты, и, превращая их в зону с нулевыми выбросами, Азербайджан способствует улучшению общей ситуации. Как и высаживанием зеленых насаждений. Только в прошлом году в стране было посажено около миллиона деревьев.

От Азербайджана пытаются добиться каких-то обязательств в вопросе декарбонизации, но он не дает никаких обещаний и не берет на себя больше того, что соответствует его собственным интересам. Вместо этого, он на практике продвигается к реализации цели зеленого перехода. Те самые нефтяные доходы, которые не дают покоя его недругам, Азербайджан направляет на развитие альтернативной энергетики. Уже в который раз напомним, что в октябре была запущена крупнейшая в регионе Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная эмиратской Masdar. С этой же компанией подписаны инвестиционные соглашения на реализацию еще трех крупных проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью 1000 МВт. В начале прошлого года был заложен фундамент Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт, строящейся на основе контракта, подписанного с саудовской ACWA Power. Стоимость проекта - 300 миллионов долларов. Ожидается, что электростанция будет производить 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год, то есть обеспечивать около 300 000 домов.

На прошлогоднем Бакинском энергетическом форуме была представлена Дорожная карта развития офшорной ветроэнергетики в Азербайджане, подготовленная при поддержке Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC). Согласно ей, к 2040 году в Азербайджане на территории Каспийского моря могут быть установлены офшорные ветровые электростанции (ВЭС) общей мощностью 7,2 ГВт, что составит почти 40 процентов общего энергопотребления в стране. По предварительным оценкам, только в азербайджанском секторе моря можно вырабатывать 157 000 МВт энергии, что превышает общую мощность электростанций Азербайджана.

И так далее.

В заключение хотелось бы заметить, что планета пережила немало глобальных катаклизмов и природных катастроф в те времена, когда на Земле еще некому было добывать нефть и загрязнять атмосферу. Вероятно, происходящее на планете в нашей современности - это часть цикличных планетарных процессов. Не исключено, что человек своей деятельностью их немного ускорил, но это не значит, что нужно паниковать и, тем более, политизировать вопрос. Политизация вопроса только затормозит его решение. А решение, несомненно, есть. Не могли же века прогресса пройти для человечества даром.