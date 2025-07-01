https://news.day.az/world/1764547.html Лопасть ветряной турбины заблокировала дорогу в США - ВИДЕО На севере американского штата Мэриленд лопасть ветряной турбины оторвалась от тягача с прицепом и заблокировала движение в обоих направлениях автомагистрали. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Лопасть ветряной турбины заблокировала дорогу в США - ВИДЕО
На севере американского штата Мэриленд лопасть ветряной турбины оторвалась от тягача с прицепом и заблокировала движение в обоих направлениях автомагистрали.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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