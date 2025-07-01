Лопасть ветряной турбины заблокировала дорогу в США

На севере американского штата Мэриленд лопасть ветряной турбины оторвалась от тягача с прицепом и заблокировала движение в обоих направлениях автомагистрали.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: