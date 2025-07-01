Обнаружено опасное содержание урана в питьевой воде Индии

Подземные воды на востоке индийского штата Карнатака оказались опасно загрязнены ураном - в ряде проб его уровень превышал норму в сотни раз. Ученые из Индии провели масштабное изотопное исследование и выяснили: основная причина - не промышленные отходы, а природные процессы в гранитных породах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты опубликованы в Environmental Science & Technology.

Из 46 проанализированных скважин в 78 процентах уран превышал допустимую норму, по версии США, а в 66 процентах - по индийским стандартам. В одной из точек уровень урана достиг почти 2750 мкг/л. Геохимический анализ показал: в регионе преобладают окислительные условия, способствующие вымыванию урана из пород, тогда как в отдельных зонах он, наоборот, оседает из-за перехода в нерастворимую форму.

Особую тревогу вызывает то, что эта вода используется миллионами жителей региона. По оценкам, около 25 миллионов человек могут ежедневно подвергаться воздействию урана с питьевой водой. Его накопление в организме связано с риском повреждения почек и других внутренних органов.

Авторы подчеркивают: высокий уровень урана - это результат естественных, но сложных подземных реакций. Исследование помогает точнее определить, где может накапливаться радиоактивный элемент и почему в похожих по геологии районах показатели могут отличаться в разы. Это важно для оценки рисков и защиты источников питьевой воды.