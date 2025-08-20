https://news.day.az/world/1775009.html Трамп отказался уходить в отпуск - ПРИЧИНА Президент США Дональд Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Американский лидер планировал уехать в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
Президент США Дональд Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Американский лидер планировал уехать в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
"Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи", - заявила Левитт.
