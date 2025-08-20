Трамп отказался уходить в отпуск

Президент США Дональд Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Американский лидер планировал уехать в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

"Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи", - заявила Левитт.