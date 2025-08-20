Президент "Ференцвароша" поздравил "Карабах" с победой

Президент венгерского клуба "Ференцварош" Габор Кубатов поздравил "Карабах" с победой в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в своем сообщении в соцсетях Кубатов написал: "Поздравляю "Карабах". Сегодня они сделали все правильно. Но мы - команда, которая никогда не сдается. Вперед, "Ференцварош"!".

Напомним, что в первом матче в Будапеште "Карабах" обыграл "Ференцварош" со счетом 3:1.