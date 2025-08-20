https://news.day.az/sport/1775011.html Президент "Ференцвароша" поздравил "Карабах" с победой - ФОТО Президент венгерского клуба "Ференцварош" Габор Кубатов поздравил "Карабах" с победой в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в своем сообщении в соцсетях Кубатов написал: "Поздравляю "Карабах". Сегодня они сделали все правильно. Но мы - команда, которая никогда не сдается.
