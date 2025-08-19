https://news.day.az/politics/1774976.html Мир на Южном Кавказе - стратегический приоритет Ирана - Пезешкиан Мир в Южном Кавказе является стратегическим приоритетом Ирана, который также поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
По словам главы государства, позиция Ирана заключается в том, что международные границы на Южном Кавказе не должны меняться, а регион не должен превращаться в центр геополитической конкуренции.
Отметим, что 18 августа Президент Ирана Масуд Пешешкиан совершил визит в Ереван.
