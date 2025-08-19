Магнитные бури могут накрыть Землю

Сегодня утром, 19 августа, на Солнце зафиксировали сильную вспышку уровня М. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Событие произошло в 08:39 (по бакинскому времени), - уточнили ученые на сайте лаборатории. - Его мощность составила M1.1, что относится к сильным вспышкам", передает Day.Az со ссылкой на bezformata.com.



Ранее специалисты предупреждали о появлении на Солнце новой корональной дыры. Согласно прогнозам, во вторник она способна вызвать на Земле магнитные бури среднего уровня.



Такие бури могут приводить к перебоям в работе энергетических систем, а также влиять на миграционные маршруты птиц и животных. Однако точных данных о воздействии магнитных бурь на здоровье человека пока нет.