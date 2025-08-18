Грета Тунберг перекрыла путь к крупнейшему НПЗ Норвегии

Климатические активисты Extinction Rebellion и шведская экоактивистка Грета Тунберг перекрыли путь к крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Equinor в норвежском городе Монгстад. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ожидается, что в этом районе будут находиться от 150 до 200 протестующих, среди которых будет всемирно известная экоактивистка Грета Тунберг", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Equinor Эллен Марии Щельсбек, представители НПЗ обратились в полицию с требованием удалить протестующих из зоны безопасности объекта. При этом сотрудникам учреждения предложили остаться дома на время демонстрации.

"Мы здесь, потому что совершенно ясно, что у нефти нет будущего", - заявила Тунберг.

По ее словам, полезное ископаемое приводит к разрушениям, поэтому экоактивисты продолжат оказывать давление на нефтедобывающие компании в Норвегии.