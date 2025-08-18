Шавкат Мирзиёев отметил вклад Глобального Бакинского форума в укрепление международного сотрудничества

Ежегодный Глобальный Бакинский форум стал одной из ведущих международных платформ для обмена мнениями и выработки совместных решений.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Шавката Мирзиёева к участникам встречи высокого уровня "Узбекистан, Азербайджан и Европа - сотрудничество ради общего развития".

"Выражаю глубокую признательность Международному центру Низами Гянджеви за инициативу собрать на одной площадке в Ташкенте столь авторитетный состав участников - известных политиков и государственных деятелей, руководителей международных организаций, которые вносят большой вклад в развитие своих стран, укрепление международного сотрудничества и взаимного доверия", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул в своем обращении и особую роль центра в сохранении и популяризации уникального творческого наследия великого азербайджанского мыслителя Низами Гянджеви - "султана поэтов", как называл его великий узбекский поэт Алишер Навои.

Говоря о значении форума, Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что отношения с Европой достигли качественно нового уровня.

"Было принято историческое решение о формировании стратегического партнерства между нашим регионом и странами Европейского Союза. В ближайшие месяцы мы планируем подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС", - добавил он.