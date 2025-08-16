Президент Бразилии заявил о ненужной турбулентности в отношениях с США

Президент США Дональд Трамп сделал ложные заявления о торговом балансе между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на церемонии открытия одного из предприятий в штате Сан-Паулу.

Выступая на мероприятии Лула да Силва прокомментировал заявление Трампа о большом торговом дефиците с Бразилией, отметив, что, согласно официальным данным, у США положительное сальдо торгового баланса со страной.

"Мы испытываем ненужную турбулентность в отношениях с США. Я не могу смириться с тем, что президент США так много лжет о Бразилии", - сказал он.

Лула да Силва также раскритиковал 50%-ные пошлины Трампа на бразильские товары.

"Бразилия - страна, заслуживающая уважения. Президент США не вправе говорить: "Бразилия - плохой торговый партнер". Бразилия - хорошая страна, единственное отличие в том, что она не встанет на колени перед американским правительством", - подчеркнул он.

Лула да Силва напомнил, что объем торговли между Бразилией и США в 2024 году достиг 87 млрд долларов, при этом экспорт США в Бразилию составил 47 млрд долларов, а экспорт Бразилии в США - 40 млрд долларов.

По его словам, за последние 15 лет США достигли положительного сальдо торгового баланса с Бразилией в размере 410 млрд долларов.

Президент Бразилии также пообещал бороться за более сбалансированный мир и возрождение многосторонности.

"Не может быть честной торговли, когда большая страна пытается доминировать над маленькой", - добавил он.

Заявления Трампа

По данным бразильских СМИ, Трамп назвал переговоры с Бразилией "ужасными" и обвинил страну в "очень плохом" отношении к американским компаниям.

Он отметил, что Бразилия является "ужасным торговым союзником" и у США дефицит торгового баланса с этой страной, что, по его словам, оправдывает повышение пошлин.