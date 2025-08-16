Арестована певица Раксана Исмайлова

Певица Раксана Исмайлова арестована за мошенничество.

В Сабунчинском районе Баку сотрудники полиции, действуя на основании поступивших жалоб от граждан, задержали певицу Раксану Исмайлову, 1979 года рождения, признанную виновной в совершении мошенничества.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе расследования было установлено, что путем мошенничества она присвоила ювелирные изделия двух потерпевших на общую сумму 35 000 манатов и денежные средства в размере 520 000 долларов США.

По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело по статье УК Азербайджана о мошенничестве с причинением особо крупного ущерба.

Р. Исмайлова была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и задержана.

По решению суда в её отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.