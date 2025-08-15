Стал известен состав делегации США на саммит на Аляске

В состав делегации Соединенных Штатов на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вошли глава госдепа Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема - мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск (23:00 по бакинскому времени) и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов. Кроме того, в состав российской делегации вошли министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.