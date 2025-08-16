Цепная авария на аэропортовском шоссе

На аэропортовском шоссе произошла цепная авария.

Как передает Day.Az, информацию распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Из-за ДТП с участием более трех транспортных средств образовался затор в направлении центра.