https://news.day.az/society/1774189.html В трех районах Баку не будет газа Сегодня с 10:00 в трех районах Баку не будет газа. Как передает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтно-монтажными работами на газопроводах в Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах Баку.
