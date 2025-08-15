https://news.day.az/society/1774189.html

В трех районах Баку не будет газа

Сегодня с 10:00 в трех районах Баку не будет газа. Как передает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтно-монтажными работами на газопроводах в Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах Баку.