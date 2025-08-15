Раскрыты все секретные гаджеты Apple

Издание MacRumors изучило фрагменты внутреннего кода Apple, не предназначенные для публикации, и выявило перечень разрабатываемых компанией устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно информации из кода, Apple ведет работу над iPhone 17e с флагманским чипом Apple A19, который получит базовый iPhone 17, начальным планшетом iPad на чипе A18, iPad mini на более мощном Apple A19 Pro.

Среди прочего компания работает сразу над несколькими колонками HomePod mini на чипах S9, S10, S11, ТВ-приставкой Apple TV на A17 Pro, шлеме Vision Pro на M5 и новым поколением монитора Studio Display.

Эксперты MacRumors считают, что основная часть новинок выйдет в 2025-2026 годах. При этом запуск нового iPad mini может быть отложен до 2027 года из-за перехода с IPS на OLED-дисплеи.

Apple традиционно воздерживается от комментариев по поводу непредставленных устройств.

Ближайшая презентация Apple будет посвящена iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max. В рамках мероприятия могут быть представлены и другие новинки, однако точной информации об этом пока нет. По слухам, анонс состоится 9 сентября.