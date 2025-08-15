Макрон снова переиграл сам себя

Автор: Лейла Таривердиева

Прошлое неумолимо настигает Францию, и уклониться от "встречи" с ним почти что невозможно.

Французские СМИ сообщают, что президент Макрон официально признал нелицеприятную роль Франции в жестоких репрессиях во время борьбы Камеруна за независимость.

Макрон написал об этом в письме камерунскому коллеге Полю Бийя, основывается на выводах совместной франко-камерунской комиссии, которая изучала роль и участие Франции в борьбе за независимость Камеруна в период с 1945 по 1971 год.

"Историки ясно дали понять, что в Камеруне шла война, во время которой колониальные власти и французская армия применяли различные виды репрессивного насилия в определенных частях страны. Эта война продолжалась и после 1960 года, когда Франция поддержала действия независимых властей Камеруна", - написал Макрон и добавил, что сегодня он "должен признать роль и ответственность Франции в этих событиях".

Комиссия опубликовала свой доклад в январе, и главе Франции потребовалось восемь месяцев, чтобы признать истину. Расследование, проведенное комиссией, показало, что в указанный период Франция осуществила массовое принудительное перемещение, отправила сотни тысяч камерунцев в лагеря для интернированных и поддерживала жестокие отряды ополченцев, чтобы подавить стремление этой центральноафриканской страны к суверенитету.

После первой мировой войны немецкую колонию-Камерун поделили Великобритания и Франция. Страна обрела независимость после долгой и жестокой войны, поддерживаемой Францией. И вряд ли Макрон признал бы вину своей страны, если бы не боялся еще более повысить непопулярность Франции на африканском континенте. Как отмечают наблюдатели, градус антифранцузских настроений в Африке еще никогда не был столь высок. В последнее время наблюдается беспрецедентный его рост по всем континенту, и особенно в Нигере, Чаде, Камеруне, Мали, Сенегале, ЦАР и др. странах. Парижу указывают, что африканские страны достаточно сильны для того, чтобы защитить целостность своих территорий, а Францию называют эксплуататором.

Эмманюэль Макрон очень старается в этой ситуации понравиться африканцам, но получается у него как всегда.

В январе на традиционной встрече с послами Франции он умудрился вызвать скандал, афтершоки которого не утихают до сих пор. Макрон встал в позу великодержавности и заявил, что некоторые страны Сахеля стали суверенными государствами только благодаря французской армии. Эти слова вызвали взрыв возмущения. Правительство Чада выразило официальный протест и потребовало, чтобы французские войска немедленно покинули страну.

Президент Деби назвал заявление Макрона "позорным", подчеркнув, что президент Франции публично проявил неуважение к суверенным государствам Африки, и потребовал от официального Парижа до конца января вывести из Чада все войска. В ноябре 2024 года Чад разорвал оборонное соглашение с Францией, и после скандала подтвердил свое требование о немедленном выводе французских войск с территории страны. Что и было сделано - 31 января 2025 года в стране не осталось ни одного французского солдата.

Макрону напомнили, что не Франция спасала Африку, а как раз наоборот - сотни тысяч африканцев, принявших участие во Второй мировой войне, защитили ценой свои крови Францию от нацистов.

Признание президента Франции по Камеруну было продиктовано обстоятельствами, а не искренним раскаянием.

21 декабря прошлого года Макрон посетил Эфиопию в надежде встретиться там с представителями президента Камеруна Поля Бийи и как-то сгладить противоречия. Встреча состоялась, но дала совсем не те результаты, которые ожидал Макрон. По информации издания, камерунская делегация хотела получить поддержку Парижа для действующего президента или его преемника на выборах, но вместо этого получили неуважительное отношение. Макрон, продолжая чувствовать себя сюзереном, а бывшие колонии - миньонами, выдвинул условия, которые камерунцы расценили как попытку Парижа использовать Камерун для реализации французских интересов.

Франция давно начала терять инструменты манипуляции своими бывшими колониями, и те уходят из-под французского влияния одна за другой. Меняющаяся геополитическая обстановка и появление новых, слом старого миропорядка и появление новых глобальных тенденций сделали голос африканских народов более слышимым. Африканцы начали задумываться о том, какие богатства имеют и как можно было бы ими правильно распорядиться, если бы не "кураторство" Франции. Сегодня место бывшего колонизатора, изо всех сил пытающегося сохранить бразды правления в Африке, постепенно занимают другие страны. Очень большую работу делает Азербайджан, помогающий странам Африки начать осознавать себя и свои возможности. Эти возможности утекают от них, а самим африканцам остаются крохи. Нефть, уран, редкоземельные материалы - богатства, способные превратить страны в процветающие регионы, если ими правильно распорядиться.

Аналитики считают, что признание Макроном ответственности Франции за насилие и репрессии в Камеруне в период французского управления очень примечательно и может дать старт признанию и других преступлений французских колониалистов. До сих пор Париж твердо стоял на своей "цивилизаторской" роли.

Выводы совместной франко-камерунской комиссии неутешительны. Фактов набралось на более чем тысячу страниц. В отчете, как пишут французские СМИ, подчеркивается, что формальная независимость Камеруна с января 1960 года абсолютно не означала разрыва с колониальным периодом. Первый президент Камеруна установил репрессивный режим, поддерживаемый Францией и французской армией. За время военных операций, проводимых под французским командованием, были убиты четыре лидера движения за независимость.

Париж признал свою роль в десятилетиях жестокого подавления движений за независимость в Камеруне, но извинений не принес, как не упомянул о возможности возмещения ущерба в той или иной форме. Так же два года назад Макрон витиевато признал вину Франции за геноцид алжирского народа, точнее за то, что она создала условия, при которых стало возможным... и так далее. Но просить прощения за геноцид отказался, считая, что это только все испортит.

Портить в отношениях Парижа с бывшей колонией уже просто нечего. Возникший несколько месяцев назад кризис углубляется. Он начался после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.

В апреле разгорелся дипломатический скандал после того, как во Франции были арестованы трое алжирцев, в том числе сотрудник консульства, огульно обвиненных в похищении годом ранее в Париже оппонента алжирских властей. Последовал взаимный отзыв и высылка дипломатов. На днях, как пишет Figaro, президент Макрон потребовал от своего правительства ужесточить политику в отношении Алжира на фоне напряженности между двумя странами. Газета опубликовала письмо президента премьер-министру Франсуа Байру, в котором говорится о необходимости принятия "дополнительных решений" и о том, что "все это требует от Франции действовать с большей твердостью и решительностью". Макрон также поручил МИД уведомить Алжир о приостановке безвизового режима.

В заключение отметим, что признание вины - это еще не все. Такие извинения выглядят больше как политический маневр. Признание должно быть искренним и влечь за собой какие-то конкретные действия. Алжир "извинения" Макрона не устроили. Вряд ли устроят нынешние признания и Камерун.