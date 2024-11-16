Баку заставил Париж паниковать. Чего испугался Макрон?

Автор: Лейла Таривердиева

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммите лидеров малых островных государств СОР29 продолжает оставаться в центре внимания зарубежных кругов. В первую очередь тех, чьи амбиции и интересы поднятая им тема больно задела за живое.

Напомним, что Президент Азербайджана, говоря о проблемах, вызванных изменениями климата, отметил, что среди территорий, более всего страдающих от этого процесса, находятся так называемые заморские территории Франции и Нидерландов, особенно в бассейне Карибского моря и Тихом океане. Глава государства перечислил территории, которые и сегодня страдают от колониального господства.

Особенно это касается подвластных Франции территорий и самого "сюзерена".

"В период с 1966 по 1996 годы Французская Полинезия столкнулась с серьезным ухудшением состояния окружающей среды из-за 193 ядерных испытаний, проведенных Францией. Франция несет ответственность за серьезное загрязнение почвы и воды, а также радиационное загрязнение в этом районе. Уровни радиации превысили 4900 процентов. Если добавить к этому 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире в годы оккупации, мы увидим, какой ущерб эта страна нанесла экосистеме планеты. Список преступлений Франции на ее так называемых заморских территориях был бы неполным, если бы мы не упомянули о недавних нарушениях прав человека этим режимом. Режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано. Во время протеста на Мартинике и Гваделупе, также в этом году, было арестовано 38 человек. После всего этого Франция не была осуждена ни Европейской комиссией, ни Европейским парламентом, ни Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Это политическое лицемерие", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Те, кто после этих слов Президента Азербайджана впал в истерику, обвиняют Баку во всех грехах. Но следует знать, что борьба с неоколониализмом - это не инициатива Баку. Он лишь подхватил и поддержал усилия ООН, которые развитому миру совершенно безразличны. Кстати, климатическое финансирование малых островных государств - это тоже не наше изобретение. ООН уже давно пытается продвигать эту идею.

В декабре исполнится 64 года со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 1514 (XV) о Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, известной также как Магна Карта деколонизации. В этой резолюции, напомним, Генассамблея признала, что подчинение народов чужеземному порабощению и господству представляет собой отрицание основных прав человека, противоречит Уставу Организации Объединенных Наций и препятствует укреплению мира и сотрудничества во всем мире. ООН провозгласила необходимость скорейшего и безоговорочного искоренения колониализма во всех его формах и проявлениях.

Прошло 64 года, а колониализм все никак не хочет искореняться. Причина, видимо, в том, что в его сохранении заинтересованы страны, пытающиеся рулить миром.

После Брексита Франция немедленно развернула деятельность для выхода в лидеры ЕС. В отличие от британцев, французы в течение истории в основном теряли то, что прибирали к рукам. А ведь так приятно, когда тебя называют империей, мировой и морской державой. Не сыграв никакой особой роли в победе над фашизмом, после Второй мировой войны Париж, благодаря протекции СССР, оказался в числе победителей, чем очень удивил даже проигравших немцев. Страна, не оказавшая никакого сопротивления Германии, стала вести себя так, будто победа это чуть ли не ее заслуга. Став постоянным членом Совета Безопасности ООН, Франция принялась за продвижение своих интересов. Правда, на саму ООН Парижу всегда было наплевать. Несмотря на принятие в 1960 году резолюции об искоренении колониализма, Франция постаралась оставить за собой немало территорий, и Организация Объединенных Наций ничего не смогла с этим поделать.

В 1990 году ГА ООН объявила первое международное десятилетие за искоренение колониализма (1990-2000 годы), которое включало в себя конкретный план действий. В 2001 году былое объявлено второе десятилетие за искоренение колониализма, в 2011 году - третье. В 2020 году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 75/123, объявив период с 2021 по 2030 год четвертым международным десятилетием за искоренение колониализма. Так что в настоящее время мы находимся в самом разгаре этого процесса. Что ж, значит, усилия Азербайджана очень своевременны.

За время, прошедшее с момента создания ООН, независимость обрели 80 бывших колоний. Специальный комитет продолжает следить за ситуацией на оставшихся 17 территориях, стремясь содействовать достижению их деколонизации, говорится в документах Организации. Тем не менее, никаких подвижек в этом вопросе нет, потому что метрополии не желают терять своего влияния.

Может ли быть заинтересована Франция в деколонизации своих так называемых заморских территорий? Конечно же, нет. Несколько лет назад на конференции в Сен-Дени (французский Реюньон) Макрон заявил, что "Франция является Индо-Тихоокеанским морским и островным государством, второй морской державой мира". И отказываться от этого статуса во исполнение резолюций ООН Париж не собирается, потому что "Индо-Тихоокеанский регион - это пространство, сегодня представляющее 22 процента мирового богатства, а вскоре это будет 25 процентов". Так что "Париж будет увеличивать свое военное присутствие в бассейне Индийского океана, особенно на Майотте и Реюньоне. В том числе, для совместной борьбы с пиратством", - объявил Макрон.

При таком подходе колониальной державы стоит ожидать, что ООН придется объявлять и пятую десятилетку по искоренению неоколониализма.

Очень показательна в этом плане ситуация вокруг архипелага Эпарс.

В 1897 году Мадагаскар и принадлежащие ему территории стали французской колонией, в том числе под контроль Франции перешла группа островов Эпарс. В 1960 году Мадагаскар получил независимость, однако Франция путем всевозможных ухищрений, политических и административных уловок сумела оставить имеющий важное стратегическое расположение и обладающий природными богатствами архипелаг за собой. Париж и не скрывал, что действует по праву сильного. Президент Де Голль заявил: "Эти острова и островки могут иметь для нас важное значение, в частности, для проведения ядерных испытаний. Я не позволю, чтобы Мадагаскар каким-либо образом участвовал в том, что происходит на островах, в том числе в метеорологических наблюдениях". Никто не посмел с ним спорить, даже ООН.

С 2005 года архипелаг Эпарс входит в состав Южных и Антарктических земель Франции. В мае 2019 года этот вопрос обсуждался во время проходивших в Париже переговоров между Эммануэлем Макроном и главой Мадагаскара Андри Радзуэлином. Была создана двусторонняя комиссия для выработки соглашения к 60-летию независимости Мадагаскара. Но вместо выполнения договоренностей Париж объявил архипелаг национальным природным заповедником. В октябре 2019 года Макрон отправился туда и демонстративно попозировал там, чем вызвал взрыв возмущения на Мадагаскаре. Президенты Франции до Макрона старались не появляться на Эпарсе, держа дипломатическую дистанцию. Нынешний французский лидер, считающий себя то ли новым Наполеоном, то ли новоявленным Де Голлем, оказался наглее всех.

Эпарс нужен Парижу. Во-первых, территория богата углеводородными ресурсами. Во-вторых, владея архипелагом, Франция имеет возможность контролировать водный бассейн площадью 640 400 км². Это почти в два раза превышает водный бассейн, контролируемый самой французской метрополией (371 000 км²).

С 1973 года Мадагаскар требует возвращения островов на том основании, что процесс деколонизации не завершен. В 1979 и 1980 годах ООН приняла две резолюции в поддержку Мадагаскара, в которых потребовала от французского правительства без промедления начать переговоры о возвращении незаконно отчужденных островов. Резолюция ООН 34/91 подчеркивает, что эти острова являются остатками колониального правления, и требует, чтобы их статус был решен посредством международного диалога. Неоднократно требовал возвращения островов Мадагаскару и Африканский союз.

Но Франции всегда было глубоко наплевать на мнение международных организаций. "Новый Наполеон" видит себя хозяином морей и океанов, а заодно и первым лицом Европы.

На Мадагаскаре все еще надеются, что Франция решит последовать примеру Великобритании, по доброй воле возвратившей Маврикию остров Чагос. Однако достаточно послушать президента Макрона, чтобы распрощаться с такими надеждами.