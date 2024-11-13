Президент Ильхам Алиев: В центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29, находится устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные государства

Во время председательства в Движении неприсоединения мы оказали помощь более 80 странам, в том числе 20 малым островным государствам. Устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные развивающиеся государства, находится в центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

Напомнив, что в Бакинском коммюнике, принятом в рамках визита в нашу страну в мае этого года руководителей Багамских островов, Тонги и Тувалу, особо подчеркнута важность СОР29 и доступа к климатическому финансированию, глава государства отметил: "В связи с началом деятельности в сентябре этого года Фонда для возмещения потерь и ущерба в Баку был достигнут серьезный прогресс. Сейчас процесс должен быть завершен с целью предоставления финансов нуждающимся странам и особенно малым островным государствам".