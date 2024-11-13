https://news.day.az/officialchronicle/1706733.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите лидеров малых островных развивающихся государств по изменению климата - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 13 ноября в Баку проходит Саммит лидеров малых островных развивающихся государств по изменению климата. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев выступает на мероприятии.
Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите лидеров малых островных развивающихся государств по изменению климата - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В рамках COP29 в Баку проходит Саммит лидеров малых островных развивающихся государств по изменению климата.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии.
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