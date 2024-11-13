Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите лидеров малых островных развивающихся государств по изменению климата

В рамках COP29 в Баку проходит Саммит лидеров малых островных развивающихся государств по изменению климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии.

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