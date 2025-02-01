Франция воевала против независимости Камеруна с крайней жестокостью

Франция вела войну с крайней жестокостью в период борьбы Камеруна за независимость в конце 1950-х годов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Le Monde, об этом заявили историки в последнем официально заказанном исследовании, посвященном колониальному прошлому Парижа.

Историки выяснили, что Париж насильственно переселил сотни тысяч камерунцев, создавал лагеря для интернированных и поддерживал жестокие милиции, чтобы подавить движение за независимость в Центральной Африке.

Жестокие репрессии и война, о которой забыли

Созданная по инициативе Эммануэля Макрона в 2022 году историческая комиссия изучала роль Франции в Камеруне в период с 1945 по 1971 год, анализируя рассекреченные архивы, свидетельства очевидцев и полевые исследования.

Франция получила контроль над большей частью Камеруна в 1918 году после поражения Германии в Первой мировой войне. Однако после Второй мировой войны в стране началась ожесточенная борьба за независимость, которая встретила жесткое сопротивление со стороны французских властей.

Согласно выводам комиссии, в период с 1956 по 1961 год военный конфликт привел к десяткам тысяч погибших и сотням тысяч беженцев.

"Эта жестокость была бесспорной, поскольку нарушала права человека и законы войны", - говорится в докладе. Однако в самой Франции эти события оставались в тени, поскольку на первый план выходила война за независимость Алжира (1954-1962).

"Но это невидимость не должна создавать иллюзии. Франция действительно вела войну в Камеруне", - подчеркивают авторы исследования.

Последствия французского влияния

Франция сохраняла сильное влияние в Камеруне и после 1960 года, продолжая работать с авторитарным режимом первого президента Ахмадоу Ахиджо, который правил до 1982 года.

Париж участвовал в разработке конституции Камеруна, а соглашения в области обороны позволяли французским войскам сохранять контроль над безопасностью в стране. Впоследствии Камерун возглавил Поль Бийя, который остается президентом уже более 40 лет.

Для Камеруна жестокие репрессии оставили глубокую травму, говорится в исследовании.

Макрон и политика "памяти и правды"

Эммануэль Макрон делает осторожные шаги в признании колониального прошлого Франции, однако не спешит приносить официальные извинения.

В 2021 году доклад признал "огромную ответственность" Франции за геноцид в Руанде.

В 2020 году исследование по войне в Алжире рекомендовало создание "комиссии правды", но Макрон отказался извиняться за пытки и преступления французской армии.

Сейчас Франция пересматривает свое военное присутствие в Африке после изгнания из Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Париж также вступил в конфликт с властями Чада после слов Макрона о том, что африканские лидеры "забыли сказать спасибо" за помощь в борьбе с терроризмом.

Тем не менее, Елисейский дворец заявил, что Макрон продолжит работу по "памяти и правде" в отношении Камеруна.