Саммит в Ханкенди еще раз показал, что Азербайджан - государство, способное направлять региональные процессы

Город Ханкенди принял крупное международное мероприятие с участием лидеров стран региона. Проведение там 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) также стало мощным месседжем Азербайджана о том, что освобожденный от оккупации Карабах находится на пути развития и является полноценным центром международного сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Саммит, проведенный Азербайджаном, стал важным моментом как в политическом, экономическом, так и в символическом плане. Проведение международного мероприятия в освобожденном от 30-летней армянской оккупации Карабахе символизирует изменение реалий в регионе, говорит о роли страны как регионального лидера. Проведение саммита именно в Ханкенди не было случайным. В своем выступлении глава государства коснулся стратегических и моральных аспектов в данном контексте. После того, как в 2020 году в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, на этих территориях начался процесс реконструкции и восстановления. Освобожденный Ханкенди, когда-то бывший гнездом сепаратистов, сегодня стал адресом международной дипломатии. Это означает мост из прошлого в будущее как для азербайджанского народа, так и для стран региона", - сказал политолог.

По его словам, в саммите приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Турции и других стран. Это показатель международного авторитета Азербайджана. Саммит не только продемонстрировал единство стран ОЭС, но и показал, насколько гибко и системно работает азербайджанская дипломатия. Он добавил, что лидеры обсуждали на саммите такие важные вопросы, как региональное сотрудничество, экономическая интеграция, энергетическая безопасность и изменение климата.

A.Гараев отметил, что во время выступления на мероприятии Президент Ильхам Алиев рассказал о вандализме, совершенном на азербайджанских землях в период их оккупации, разрушении городов, о прошлом и настоящем Карабаха. "Несмотря на то, что около 20 процентов территории Азербайджана находилось под армянской оккупацией в течение почти 30 лет, в 2020 году азербайджанская армия положила конец оккупации всего за 44 дня. В настоящее время во всем освобожденном от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, всего за несколько лет регион наверстал годы развития. В родные края уже возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. Как отметил глава государства, на сегодняшний день обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел. В настоящее время на освобожденных территориях живут, работают и обучаются свыше 50 тысяч человек. Также глава государства коснулся права азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение. Армения не хочет диалога с Общиной Западного Азербайджана, отвергает диалог. Однако в конечном итоге этот вопрос должен быть решен, поэтому усилия по возвращению западных азербайджанцев будут продолжены и впредь. Президент Ильхам Алиев также особо отметил инвестиционный климат в Азербайджане, коснулся вопроса транспортных коридоров, сотрудничества в энергетической и других сферах", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что еще одним важным решением саммита стало объявление города Шуша Туристической столицей ОЭС в 2026 году.

По его словам, лидеры, участвовавшие в мероприятии, также отметили важность его проведения в Ханкенди. "Президент Кыргызстана подчеркнул особое значение встречи в историческом городе Ханкенди, расположенном в Карабахском регионе Азербайджана и являющемся символом мира. Президент Турции, в свою очередь, отметил, что проведение мероприятия в освобожденном от оккупации городе Ханкенди придает саммиту особую значимость и смысл. Касаясь этого вопроса, премьер-министр Казахстана подчеркнул важность проведения саммита в Ханкенди в контексте поддержки мира и развития. Также особо отметили это и другие лидеры", - сказал он.

A.Гараев отметил, что 17-й саммит Организации экономического сотрудничества занимает особое место в ряду мероприятий, проводимых Азербайджаном. Это демонстрирует поддержку территориальной целостности Азербайджана на международном уровне, вновь подчеркивает лидерскую роль Азербайджана в региональных вопросах транспорта, энергетики и торговли, а также усилия нашей страны, направленные на благосостояние всего региона. Кроме того, это показало, что Азербайджан не забыл боль прошлого, но в то же время смотрит в будущее. Отныне Ханкенди - это также новая платформа для регионального сотрудничества. Проведенный здесь саммит еще раз продемонстрировал, что Азербайджан - государство, способное направлять региональные процессы", - отметил А.Гараев.