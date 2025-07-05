https://news.day.az/sport/1765761.html "Кяпаз" подписал футболиста "Боавишты" - ФОТО "Кяпаз" усилился еще одним футболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный клуб подписал португальца Педро Гомеша. С игроком, играющим на позиции центрального защитника, подписан двухлетний контракт. Отметим, что последним клубом 22-летнего игрока была "Боавишта" на его родине.
"Кяпаз" подписал футболиста "Боавишты" - ФОТО
"Кяпаз" усилился еще одним футболистом.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный клуб подписал португальца Педро Гомеша.
С игроком, играющим на позиции центрального защитника, подписан двухлетний контракт.
Отметим, что последним клубом 22-летнего игрока была "Боавишта" на его родине.
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