"Кяпаз" подписал футболиста "Боавишты"

"Кяпаз" усилился еще одним футболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный клуб подписал португальца Педро Гомеша.

С игроком, играющим на позиции центрального защитника, подписан двухлетний контракт.

Отметим, что последним клубом 22-летнего игрока была "Боавишта" на его родине.