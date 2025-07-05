Сильное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 5.3 зарегистрировано у островов Токара на юго-западе Японии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Пострадавших нет.

В районе островов Токара в последние полторы недели наблюдается повышенная сейсмическая активность. За это время тут произошло уже более 1 180 землетрясений магнитудой выше 1, включая несколько сильных - магнитудой от 5 до 5.5.

Местные сейсмологи отмечают, что район находится на стыке литосферных плит, что приводит к повышенной сейсмической активности. Специалисты предупреждают, что подземные толчки в ближайшее время продолжатся, и призывают местное население к бдительности. На островах Токара расположено несколько небольших поселков, в которых живут суммарно около 650 человек.