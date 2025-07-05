97 лет со дня рождения заслуженного артиста Азизаги Гасымова

Сегодня исполняется 97 лет со дня рождения выдающегося актера театра и кино, заслуженного артиста Азербайджана Азизаги Гасымова, многие годы проработавшего в Азербайджанском государственном академическом театре музыкальной комедии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, роли Азизаги Гасымова в театре и кино и сегодня вызывают интерес у зрителей.

Азизага (Агабаба) Гасым оглу Гасымов родился 5 июля 1928 года в городе Баку. Хотя его настоящее имя было Агабаба, в афишах и программах большинства спектаклей, в которых он участвовал, указывался сценический псевдоним Азизага. В 1936 году он поступил в первый класс бакинской школы номер 19. По окончании седьмого класса, из-за тяжелого материального положения семьи, он начал работать и параллельно учился в профучилище номер 4. В 1946 году А. Гасымов поступил в Бакинское театральное училище. Однако в связи с открытием Азербайджанского государственного театрального института (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), училище было закрыто в 1948 году. Тогда Азизага Гасымов поступил в Техникум легкой промышленности, который окончил в 1951 году. Будучи студентом, он выступал в составе вспомогательной труппы Академического театра и пел в хоре Азербайджанского государственного радио под руководством народного артиста, композитора Джахангира Джахангирова.

Проявивший большой интерес к учебе Азизага Гасымов, после окончания Бакинского индустриально-педагогического техникума подал документы на вокальное отделение Бакинского музыкального училища. Он успешно прошел конкурс и вступительные экзамены. Окончив училище, он в 1955 году поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

В 1956 году, когда Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии (ныне - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр) после определенного перерыва возобновил свою деятельность, художественный руководитель коллектива Шамси Бадалбейли пригласил его в труппу молодых вокалистов. Азизага Гасымов, тогда учившийся на втором курсе, был принят в актерскую труппу театра в качестве солиста и проработал в этом коллективе до конца своей жизни. На протяжении многих лет он исполнял на сцене театра как сложные вокальные партии, так и характерные роли.

Помимо театрального творчества, Азизага Гасымов известен по ролям в кино. Он исполнил эпизодические роли в таких фильмах, как "Улдуз" (Алиш), "Учитель музыки" (учитель географии), "Чернушка" (Бек).

В 1982 году артисту было присвоено почетное звание "заслуженный артист". Азизага Гасымов скончался 18 февраля 1985 года в Баку.