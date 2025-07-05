Автор: Фарид Зохрабов, Trend

Состоявшийся в Ханкенди 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) можно расценить как важное политико-экономическое событие не только на региональном, но и на глобальном уровне. Проведение этого саммита в Ханкенди является для Азербайджана символом как исторической победы, так и создания новой глобальной дискуссионной площадки.

Ханкенди - сердце Карабаха, древняя земля Азербайджана. То, что в этом регионе, который на протяжении многих лет находился под оккупацией, состоялось мероприятие международного значения, является месседжем миру: историческое право Азербайджана восстановлено, и теперь Ханкенди является местом регионального и даже глобального сотрудничества и диалога.

ОЭС - важная региональная платформа, которая служит мостом между Азией и Европой, соединяя 10 стран. Стратегическое расположение стран ОЭС имеет важное значение для энергетических ресурсов, транспортных коридоров и экономической интеграции. Проведение Азербайджаном саммита ОЭС, в том числе то, что он состоялся именно в Ханкенди, свидетельствует о региональном лидерстве страны и ее активном участии в глобальном сотрудничестве.

С организацией саммита ОЭС в Ханкенди этот город становится местом проведения не только региональных, но и международных мероприятий, политических, экономических и культурных дискуссий. Это дипломатический успех Азербайджана, а также символ стабильности, сотрудничества и развития в регионе.

Саммит ОЭС в Ханкенди демонстрирует как региональное лидерство Азербайджана, так и его вклад в решение глобальных проблем. Это означает возрождение Карабаха и превращение Ханкенди в глобальную дискуссионную площадку. Эта встреча на высшем уровне еще раз показывает, что Азербайджан стал влиятельным центром для развития региона, мира и сотрудничества. В дальнейшем роль Ханкенди как центра международного диалога и сотрудничества будет только укрепляться.