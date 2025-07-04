Центр инновационного развития ASAN и Bayraktar Technology Azerbaijan приступают к сотрудничеству.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовал Центр инновационного развития ASAN.

Сторонами подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Меморандум подписали директор Центра инновационного развития Вусал Рустамов и директор ООО "Bayraktar Technology Azerbaijan" Хусеин Топуз.

В рамках меморандума стороны будут реализовывать совместные проекты, программы студенческой практики в области науки, инноваций и искусственного интеллекта, сотрудничать в научных исследованиях. Документ также предусматривает проведение тренингов и семинаров по повышению кадрового потенциала, поддержку стартапов и мероприятия в формате "Demo Day".