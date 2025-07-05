По меньшей мере 18 человек пострадали при пожаре на борту самолета, принадлежащего ирландской компании Ryanair.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Diario de Mallorca.

Инцидент произошел в районе 01:00. Самолет Ryanair приземлился в аэропорту Пальма-де-Майорки, сообщив о пожаре на борту.

Медики оказали помощь 18 пассажирам воздушного судна. Большинство из них получили травмы при эвакуации через аварийные выходы на крыльях самолета. Шестеро человек госпитализированы.

Информации о модели самолета и причинах пожара не приводится.