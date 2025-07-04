Мощный взрыв в Риме

В Риме произошел взрыв на заправочной станции Eni.

Как передает Day.Az, пострадал по меньшей мере 21 человек, пятеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В трубу на заправочной станции врезался грузовик, после чего начался пожар и прогремел взрыв. Он нанес ущерб нескольким близлежащим зданиям, люди в них сравнили произошедшее с землетрясением. Взрыв был слышен почти по всему Риму. Ближайшее метро закрыто.

Причины происшествия устанавливаются. Прокуратура Рима ожидает первых отчетов от пожарных и сотрудников правоохранительных органов, после чего будет открыто следственное дело.

По данным Совета министров Италии, премьер-министр Джорджия Мелони внимательно следит за ситуацией и обсудила по телефону развитие событий с мэром Рима Роберто Гуальтьери.