Ратифицированы два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос был вынесен на обсуждение на очередном заседании внеочередной сессии парламента 4 июля.

На заседании была предоставлена информация о законопроектах, касающихся утверждения "Меморандума о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области защиты растений и карантина", а также "Меморандума о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Главным управлением транспорта Королевства Саудовская Аравия о взаимном признании сертификатов в соответствии с правилом I/10 "Международной конвенции 1978 года о подготовке моряков, выдаче им дипломов и порядке дежурств" (с поправками).

Оба проекта были вынесены на голосование и приняты.