https://news.day.az/world/1765747.html ЦАХАЛ сообщил об уничтожении подразделения спецназа «Хезболлах» Израильские военные нанесли новый удар по Южному Ливану. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. Согласно ее заявлению, целью атаки была ликвидация радикала из элитного подразделения "Радван" военного крыла шиитской организации "Хезболлах".
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении подразделения спецназа «Хезболлах»
Израильские военные нанесли новый удар по Южному Ливану.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, целью атаки была ликвидация радикала из элитного подразделения "Радван" военного крыла шиитской организации "Хезболлах".
По данным пресс-службы, удар был нанесен в районе поселка Айната на юге арабской республики.
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