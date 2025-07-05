ЦАХАЛ сообщил об уничтожении подразделения спецназа «Хезболлах»

Израильские военные нанесли новый удар по Южному Ливану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью атаки была ликвидация радикала из элитного подразделения "Радван" военного крыла шиитской организации "Хезболлах".

По данным пресс-службы, удар был нанесен в районе поселка Айната на юге арабской республики.