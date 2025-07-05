https://news.day.az/world/1765660.html Задержания мэров прошли в ряде турецких городов В нескольких турецких городах проведены задержания мэров, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sözcü ("Сезджу"). Уточняется, что по месту жительства задержаны руководители городов Адана и Адыяман Зейдана Каралара и Абдуррахмана Тутдере.
Задержания мэров прошли в ряде турецких городов
В нескольких турецких городах проведены задержания мэров, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП).
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sözcü ("Сезджу").
Уточняется, что по месту жительства задержаны руководители городов Адана и Адыяман Зейдана Каралара и Абдуррахмана Тутдере. Также по последним данным, взяты под стражу мэр Антальи Мюхиттин Боджек и бывший мэр Измира Тунч Сойер.
Сообщается, что задержания проходят в рамках расследования уголовных дел о коррупции в муниципалитетах. Прокуратура санкционировала задержание 157 сотрудников мэрии.
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