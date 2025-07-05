Задержания мэров прошли в ряде турецких городов

В нескольких турецких городах проведены задержания мэров, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП).

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sözcü ("Сезджу").

Уточняется, что по месту жительства задержаны руководители городов Адана и Адыяман Зейдана Каралара и Абдуррахмана Тутдере. Также по последним данным, взяты под стражу мэр Антальи Мюхиттин Боджек и бывший мэр Измира Тунч Сойер.

Сообщается, что задержания проходят в рамках расследования уголовных дел о коррупции в муниципалитетах. Прокуратура санкционировала задержание 157 сотрудников мэрии.