https://news.day.az/officialchronicle/1765409.html Президент Ильхам Алиев: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение Большое значение имеет также обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Президент Ильхам Алиев: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение
Большое значение имеет также обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
"Мы высоко ценим принятие на состоявшемся в прошлом месяце в Стамбуле Совете министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств-членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение", - отметил глава государства.
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