В Азербайджане прошли тренинги в Национальном университете обороны по программе НАТО

В рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны министерства обороны Азербайджана были организованы тренинги.

Об этом Day.Az сообщили в ведомстве.

В ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон.

"Затем с участием наших специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему "Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании"", - говорится в сообщении.