https://news.day.az/society/1765181.html В Азербайджане прошли тренинги в Национальном университете обороны по программе НАТО - ФОТО В рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны министерства обороны Азербайджана были организованы тренинги. Об этом Day.Az сообщили в ведомстве.
В Азербайджане прошли тренинги в Национальном университете обороны по программе НАТО - ФОТО
В рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны министерства обороны Азербайджана были организованы тренинги.
Об этом Day.Az сообщили в ведомстве.
В ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон.
"Затем с участием наших специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему "Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании"", - говорится в сообщении.
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